Les membres de la CSN adhèrent à une grève générale illimitée

Les 11 000 travailleuses en CPE de la CSN ont voté à 92% en faveur d'une grève générale illimitée.

La première fermeture aurait lieu à compter du 1er décembre.

Les éducatrices veulent de meilleurs salaires pour les travailleurs de soutien.

Les CPE affiliés à la CSN en Abitibi-Témiscamingue :

- Vallée des loupiots de Val-d'Or

- Fleurs et miel de Rouyn-Noranda

- Bonnaventure de Rouyn-Noranda

- Petits chatons de La Sarre

- Bambin et câlin de Malartic

- Au village des petits lutins de Lorrainville

- P'tits maringouins de Matagami

- Cannelle et pruneau de Témiscaming

- Pidaban de Témiscaming First Nation