Les membres de la CSN entreront en mode réflexion

Si la grève prévue aujourd'hui est suspendue dans les CPE affiliés à la CSQ et la FTQ, ça se poursuit pour les travailleuses de la CSN.

En Abitibi-Témiscamingue, les membres de la CSN vont se réunir en assemblée générale spéciale demain pour se prononcer sur l'entente de principe intervenue hier avec le gouvernement Legault, entente qui est qualifiée d'historique par Québec.

Elle comprend les salaires, mais aussi d'autres demandes faites par les syndiqués concernant leurs conditions de travail.

« Je ne peux pas m'avancer sur le contenu de l'entente. À la CSN, on a un principe qui est très simple. Le membre décide si cette entente est satisfaisante ou non et si elle a le caractère historique que le gouvernement prétend qu'elle a. La convention collective qui sera négociée doit permettre au réseau d'être attrayant envers la main-d'oeuvre. C'est aussi simple que ça. »

- Félix-Antoine Lafleur, président du Conseil Central de l'Abitibi-Témiscamingue - Nord-du-Québec - CSN