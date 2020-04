Les membres du SEUAT votent pour la reprise des négociations

Les membres du Syndicat de l'enseignement de l'Ungava et de l'Abitibi-Témiscamingue veulent que les discussions reprennent entre leur représentant et la partie patronale. C'est dans le but de renouveler de leur contrat de travail.

80,9% des membres ont voté en faveur du retour à la table des négociations lors de la consultation en assemblée générale.

Les professeurs revendiquent un meilleur salaire et des classes moins nombreuses. Des instances nationales sont d'ailleurs prévues aujourd'hui.

À lire aussi :



Le Syndicat de l'enseignement régional craint le bâillon