Les Mooseheads vaincus par les Huskies 5-1

La culture des Huskies de Rouyn-Noranda l'emporte sur le talent des Mooseheads d'Halifax.

La meute signe un convaincant gain de 5 à 1 face aux orignaux qui jouaient une seconde joute en autant de jours.

Les Huskies ont disputé un match pratiquement sans faille, décochant au passage plus de 40 lancers en direction de la cage ennemie.

Ils ont même frappé à deux reprises un poteau et les Mooseheads ont terminé la rencontre avec seulement cinq tirs dangereux.

Dyllan Gill (2e), Jakub Hujer (4e), Alex Arsenault (5e), Donovan Arsenault (2e) et Jared Cosman (1er) ont fait scintiller la lumière rouge.

« Dans le dernier match contre Victoriaville, on a avait l'avance tôt dans le match et on l'a perdu presque tout de suite. Alors, ça nous donne de la confiance de jouer avec l'avance. Maintenant, c'est de continuer à ne pas donner de bonnes chances de marquer à l'adversaire et à lui permettre de revenir dans le match. »

- Brad Yetman, entraîneur-chef des Huskies