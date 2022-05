Les Olympiques créent l'égalité dans la série

Les Olympiques égalent la série face aux Foreurs à un match partout.

Gatineau sort vainqueur du deuxième duel, notamment grâce aux deux buts du défenseur Isaac Belliveau dans ce gain de 5 à 1.

Chez les Foreurs, Justin Robidas est l'unique marqueur. Il s'agit d'un deuxième filet de la série pour le capitaine.

« Si on avait dit qu'on viendrait chercher une grosse victoire dans les deux premiers matchs à Gatineau et revenir à la maison avec la victoire en poche, c'est sûr qu'on l'aurait pris. C'est sûr qu'on est déçu du résultat d'aujourd'hui. On n'a pas été parfait. La chose qu'on peut améliorer, ce sont nos débuts de match. Ça fait deux matchs où on ne part pas comme on le devrait. Encore une fois, si on veut battre les Olympiques, il faut être opportuniste. On n'a pas le même nombre de chances de marquer qu'eux, c'est évident. »

- Maxime Desruisseaux, entraîneur-chef des Foreurs