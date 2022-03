Les Olympiques sont de passage à Val-d'Or

Les Foreurs tenteront de venger ce soir la cuisante défaite qu'on subit les Huskies mardi. Val-d'Or se mesurera aux Olympiques de Gatineau dès 19h au Centre Agnico Eagle.

Lors du dernier week-end d'activité, le vert et or a marqué pas moins de 14 buts en deux rencontres, notamment grâce au brio des défenseurs qui ont le feu vert pour appuyer l'attaque.

« Ça fait du bien. Il n'y a pas que moi qui ai produit en fin de semaine. Tous les défenseurs aussi. Ça fait partie de notre succès. On doit continuer comme ça pour marquer. Si on patine avec la rondelle et on amène de l'offensive et des tirs, on va produire encore plus. Ça peut juste être bon pour l'équipe. »

- Nathan Bolduc, défenseur valdorien des Foreurs