Les Olympiques visitent les Foreurs

Les Foreurs ont une belle commande devant eux ce soir.

Ils seront opposés aux Olympiques de Gatineau devant leurs partisans.

Val-d'Or vient de subir trois défaites de suite, pendant que Gatineau est sur une séquence de deux gains consécutifs.

« Nous avons eu une excellente semaine de pratique. J'ai vraiment aimé l'ambiance et l'enthousiasme des gars. On est prêt pour en fin de semaine. On a battu Gatineau à leur domicile au début de la saison. On sait qu'on est capable de les battre. »

- Maxime Desruisseaux, entraîneur-chef des Foreurs