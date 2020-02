Les Pirates éliminés en première ronde

Les Pirates ne remporteront pas pour une deuxième année de suite la Coupe Russell, l'emblème de la Greater Metro Jr. A Hockey League (GMHL). Ils s'inclinent en trois matchs face aux Spartans d'Almaguin en première ronde des séries.

Ville-Marie a remporté la première tranche avant de perdre les deux autres. Le match ultime s'est soldé en tirs de barrage, ce qui ne fait aucunement l'unanimité au sein de l'organisation des Pirates et leurs partisans.

« On trouve ordinaire que dans cette ligue-là, la première série soit sous la formule deux de trois. C'est très difficile. On n'a pas grand chance de se reprendre. De deux, on est dans le junior et la série se termine en fusillade. C'est déplorable parce que ce n'est pas la meilleure équipe qui a finalement gagné. On avait des filets ouverts, mais on tirait sur les barres horizontales ou on lançait à côté. La cause est qu'on a manqué de chance. »

-Alain Mercier, entraîneur-chef des Pirates de Ville-Marie