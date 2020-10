Les plus vulnérables auront les premières doses de vaccins

Aucun test de COVID-19 n'est revenu positif dans la journée de dimanche en Abitibi-Témiscamingue, selon la Santé publique régionale. C'est donc dire que le bilan demeure inchangé à 243 personnes infectées. Au Québec, on dénombre six nouveaux décès et 1038 cas.

Par ailleurs, dans une entrevue accordée ce matin à nos collègues de Saguenay, le premier ministre Justin Trudeau a rappelé qu'il ne faut pas s'attendre à un retour à la normale avant plusieurs mois en raison de la COVID-19.

Il s'est fait toutefois rassurant, mentionnant que le Canada est bien positionné pour recevoir un vaccin rapidement grâce à des accords conclus avec plusieurs pays. Justin Trudeau souligne que les premières doses seront données aux plus vulnérables.

« C'est sûr que vacciner massivement, c'est bien des mois après l'arrivée du premier vaccin. Ils parlent d'une année potentiellement dans les premiers mois de 2021. » - Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Finalement, la fermeture de la frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis est à nouveau prolongée d'un mois par le gouvernement Trudeau. Les voyages non essentiels demeurent interdits jusqu'au 21 novembre.