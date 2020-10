Les préposés en RI veulent un rééquilibrage salarial

Les préposés aux bénéficiaires oeuvrant dans les ressources intermédiaires (RI) de partout au Québec veulent un rattrapage salarial. Ils gagnent environ 14$ l'heure alors que leurs confrères dans les CHSLD ont un salaire d'environ 26$ l'heure.

C'est loin d'être équitable sachant que les préposés en ressources intermédiaires, moins bien rémunérés, se voient parfois confier davantage de tâches qu'un employé en CHSLD.

C'est ce qu'indique un rapport demandé par l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec (ARIHQ) et mené par le scientifique, Philippe Voyer. Il démontre que, contrairement à dans un CHSLD, un préposé en RI n'est pas toujours accompagné d'une équipe soignante et qu'il a plus de responsabilités, notamment dans la délégation des actes professionnels.

« Ce rapport vient justifier ce qu'on dit depuis longtemps. Ce ne sont pas les tâches qui sont mises en cause. Les tâches sont plutôt mises en lumière pour démontrer que les préposés doivent à tout le moins avoir le même salaire. Le travail est fait pour les mêmes résidents du ministère sauf qu'on est rémunéré à bas prix. » - Kary Fiset, directrice de la résidence Signature, à La Sarre

Lorsqu'on parle d'iniquité salariale, Kary Fiset est d'avis qu'il devient plus difficile de recruter la main-d'oeuvre. Toutefois, la directrice estime que la prime temporaire de 4$ l'heure liée à la pandémie de COVID-19 a un impact positif sur la rétention des employés et le recrutement.