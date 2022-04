Les primes promises par la mine Nyrstar tardent à être versées

À Lebel-sur-Quévillon, les 140 travailleurs de la mine Nyrstar n'ont toujours pas reçu leur prime de fermeture, une situation que dénonce le Syndicat des Métallos.

Le propriétaire, la compagnie Trafigura, n'a toujours pas honoré son engagement, expliquant pour sa part que la mine n'est toujours pas fermée. Depuis plus d'un an, la mine souterraine est noyée et moins de cinq travailleurs oeuvrent aux opérations d'entretien.

La crainte du syndicat est que l'employeur décide de mettre définitivement la clé sous la porte dans seulement huit mois puisque la plupart des travailleurs perdront leur lien d'emploi, permettant à l'entreprise de ne pas défrayer les indemnités de fermeture.

Puisque des opérations d'entretien ont toujours lieu, le syndicat et l'entreprise sont en négociation afin de renouveler le contrat de travail, mais la plus récente offre patronale a été refusée par les membres puisqu'elle ne contenait pas l'engagement de verser cette prime.