Les projets de zones d'innovation toujours actifs régionalement

Les projets de zones d'innovation en Abitibi-Témiscamingue ne sont pas à l'eau, loin de là.

Dans les dernières semaines, le gouvernement de François Legault a désigné Bromont et Sherbrooke comme étant les premières villes au Québec à recevoir une zone d'innovation.

D'ici cinq ans, pas moins de 690 M$ seront injectés dans ces projets qui serviront de stratégie de développement du savoir et de la science, mais aussi du développement économique et social.

À Rouyn-Noranda, la réponse du ministère se fait toujours attendre. Malgré tout, la Ville demeure convaincue que son dossier se qualifiera.

« Notre dossier est d'une très grande qualité. Il y a des contacts de façon régulière avec le ministère pour amener quelques explications et précisions supplémentaires. On demeure confiant parce que les zones d'innovation vont être annoncées à certains intervalles. Ça va prendre quand même un certain temps. On est encore en lice. C'est ce qui est important. » - Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda

À 100 kilomètres, la Ville de Val-d'Or a elle aussi finalisé un projet du genre. Le dossier est en 2e étape avec le ministère.

Commissaire industriel à la Corporation de développement industriel de Val-d’Or, Jean-Yves Poitras, se réjouit pour Bromont et Sherbrooke, mais également pour Val-d'Or, alors que le gouvernement vient clairement démontrer que ces zones sont concrètes et non simplement hypothétiques. Jean-Yves Poitras compte maintenant redoubler d'efforts pour mener ce projet à bon port.

« Ce n'est pas une question de positionnement géographique. Bromont et Sherbrooke ont déposé leurs projets avant nous. Le gouvernement est assez sélectif sur ces zones. On parle quand même d'une planification à moyen et long terme. On ne peut pas faire du ski nautique avec grand navire. Il faut prendre le temps de le tourner et de l'orienter. C'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de se positionner. » - Jean-Yves Poitras, Commissaire industriel de la Corporation de développement industriel de Val-d’Or

Maintenant, accréditation gouvernementale ou non, Val-d'Or ira quand même de l'avant avec ce projet de société.

« Zone d'innovation pas zone d'innovation, on va le réaliser. Le projet va aller de l'avant. Est-ce qu'il sera sous une accréditation de zone d'innovation ou sous la forme d'un secteur innovant? Je n'en ai aucune idée. Ce que je peux vous dire, c'est que Val-d'Or travaille très fort pour se développer un modèle et une stratégie pour son développement futur. » - Jean-Yves Poitras

Le premier ministre François Legault estime que l'Ontario serait plus riche que le Québec parce que nos voisins ont de plus grandes entreprises. Avec ces zones d'innovation, le gouvernement actuel souhaiterait créer de plus grands fleurons québécois.