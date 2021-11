Les quatre vœux d'Émilise Lessard-Therrien

La députée solidaire de Rouyn-Noranda-Témiscamingue souhaite que le gouvernement caquiste réserve des sommes en Abitibi-Témiscamingue lors de sa mise à jour économique de jeudi.

Émilise Lessard Therrien juge qu'il est fin temps que des mesures financières soient mises en place dans le réseau de la santé.

La députée demande à ce que soit créé des forfaits d'installation, à ce que les primes de disparité régionale déjà en place au Témiscamingue soient élargi à l'Abitibi, que la formation en soins infirmiers soit enfin rémunérée et que les bourses de stage en région soient bonifiées.

« Le statu quo n'est définitivement pas acceptable. On continue de perdre des infirmières tous les mois et on veut ouvrir de nouveaux services en Abitibi-Témiscamingue. On n’est même pas capable de le faire parce qu'il nous manque de main-d'oeuvre. On le sait que les besoins vont être croissants. La population est vieillissante. Le statu quo nous enfonce plus que directement dans le mur. C'est courir à notre perte. »

- Émilise Lessard-Therrien, députée solidaire de Rouyn-Noranda-Témiscamingue

« On est extrêmement content de voir que Québec Solidaire est encore en mode solutions. Nous aussi, on l'est. Plusieurs de leurs propositions nous rejoignent. On attend un retour aux tables avec le gouvernement dans un avenir assez rapproché afin de mettre en place des solutions spécifiques pour la région, dans un statut particulier. Il y a urgence d'agir dans le dossier de la santé en Abitibi-Témiscamingue. »

- Jean-Sébastien Blais, président de la FIQ-SISSAT