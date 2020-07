Les Québécois adhèrent au port du masque

Mis à part quelques cas isolés, le gouvernement Legault estime que les Québécois ont adhéré massivement au port du masque, obligatoire dans les lieux publics fermés depuis samedi. La vice-première ministre Geneviève Guilbault félicite la population pour son civisme.

Toutefois, des inquiétudes persistent toutefois pour les rassemblements privés et les campings.

La ministre Guilbault lance un appel aux campeurs et indique qu'il y aura davantage d’inspections.

« C'est à nous comme campeur de s'assurer, notre petite famille et nos enfants, qu'on respecte les règles, demeure à deux mètres et si ce n'est pas possible de mettre notre couvre-visage. On évite de se rassembler dans de grands groupes sur des terrains où on serait trop près les uns des autres ou il y aurait trop de monde à la même place. » -Geneviève Guilbault, vice-première ministre du Québec

D'autre part, deux projets de vaccin contre la COVID-19, un britannique et un chinois, semblent prometteurs. Selon les résultats présentés par la revue médicale The Lancet, des réponses immunitaires ont été observées et aucun effet négatif grave pour les patients n'est ressorti à la suite de deux essais cliniques.

1000 personnes ont pris part à la phase préliminaire du projet britannique et 500 pour le projet chinois. L'efficacité reste toutefois encore à être établie lors d'une phase trois à effectuer sur un plus grand nombre de patients.

Finalement, on ne dénombre aucun nouveau cas pour la région lors de la dernière journée.