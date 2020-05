Les rassemblements extérieurs permis sous certaines conditions

Pendant que le bilan régional fait toujours état de 162 cas confirmés de la COVID-19, le gouvernement québécois assouplit les règles concernant les rassemblements.

Avec l'arrivée du beau temps, la vice-première ministre Geneviève Guilbault a annoncé que les rassemblements extérieurs d'un maximum de 10 personnes seront permis à compter de ce vendredi.

« Rassemblements à l'extérieur de dix personnes provenant de trois familles maximum. Il faut toujours autant que possible garder la distanciation de deux mètres. »

-Geneviève Guilbault, vice-première ministre du Québec

La situation est fragile, mais on pense que si on ne donne pas cette souplesse, on va avoir des conséquences négatives importantes au niveau de la santé mentale. Les gens le feraient de façon clandestine. »

-Horacio Arruda, directeur national de la santé publique