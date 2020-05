Les règles concernant les centres commerciaux dévoilées

L'Abitibi-Témiscamingue ne compte aucun nouveau cas de coronavirus. Le chiffre régional se situe toujours à 165 personnes infectées depuis le début de la pandémie.

Au niveau gouvernemental, Québec dévoile les règles qui seront en vigueur dans les centres commerciaux de la région lors de leur réouverture le 1e juin. Un guide de la CNESST prévoit que le nombre de clients sera limité.

Des cloisons seront installées aux caisses, kiosques d'information et comptoirs des restaurants de la foire alimentaire. D'ailleurs, seuls les mets pour emporter seront permis. Des sens de circulation uniques seront installés, dans la mesure du possible. La distanciation de deux mètres est de mise et le masque est fortement recommandé.

Dans un autre ordre d'idée, Québec va légiférer pour empêcher l'éviction de commerçants et de restaurateurs qui ne sont pas en mesure de payer leur loyer pendant la pandémie. Le ministre de l'Économie dénonce la situation et encourage plutôt les propriétaires immobiliers à souscrire au programme fédéral pour recevoir de l'aide financière.

« J'ai été mis au courant il y a quelques semaines que des locataires auraient reçu des avis d'éviction pour non-paiement de loyer durant la crise. Ce n'est pas nécessairement généralisé, mais je trouve ça inacceptable. » -Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie du Québec

Le commerce au détail et la restauration représentent 13 % du PIB du Québec.

De son côté, le premier ministre canadien annonce avoir conclu une entente avec GM pour la fabrication de dix millions de masques à son installation d'Oshawa, en Ontario. Une quarantaine d'avions contenant de l'équipement médical de protections se sont posés au pays, ces dix dernières semaines. Les appareils contenaient des centaines de milliers d'articles, dont des masques et blouses.

« On travaille avec des entreprises d'un bout à l'autre du pays pour augmenter notre capacité à fabriquer ces articles chez nous. Au moment où l'on se parle, des employés de GM ont déjà commencé leur travail et les premiers lots de masques seront bientôt terminés. » -Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Par ailleurs, Justin Trudeau n'a pas l'intention de priver son parti ou les autres de la Subvention salariale d'urgence qui couvre 75 % des salaires. Le premier ministre explique que les partis ne sont pas différents des autres organisations qui utilisent ce programme et que les employés ont eux aussi des comptes à payer et des familles à nourrir.