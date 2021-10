Les Remparts triomphent en fusillade

Pour une deuxième fois en autant de soirées, les Huskies ont tenu tête aux puissants Remparts de Québec.

La meute a réussi à contenir Québec sur 65 minutes avant de finalement baisser pavillon 1 à 0, en fusillade.

C'est contraire à la veille, où les Huskies tenaient les Remparts, mais se sont effondrés en troisième période, accordant quatre buts dans un revers de 6 à 2.

« Après le match [de vendredi], on a eu un bon meeting avec toute l'équipe pour leur dire que la façon dont on a joué pendant la première et la deuxième était la bonne, mais que lâcher en troisième est inacceptable. Aujourd'hui, on a parlé et fait des ajustements. La chose qui est claire, si on travail fort et compétitionne, on peut jouer contre n'importe qui. C'est le message après le match aujourd'hui. »

- Brad Yetman, l'entraîneur-chef des Huskies