Les résidents de Cadillac ont gain de cause

Les résidents de Cadillac auront finalement droit de faire leur épicerie à Malartic et Preissac. La Santé publique a ordonné le déplacement de deux barrages routiers afin que Cadillac et ses résidents ne puissent plus être confinés dans la MRC de Rouyn-Noranda.

À lire aussi :



Cadillac : une heure de route pour des besoins essentiels



Le point de contrôle érigé près de la mine Lapa sur la route 117 a été retiré. Un deuxième, situé sur la route 395, a été déplacé sur la route 117. Grâce à ces modifications, ils peuvent fréquenter les services essentiels de certaines villes, dont Malartic et Val-d'Or.

« La Ville de Rouyn-Noranda a adressé une demande à la Santé publique. On a entendu les préoccupations des citoyens, mais c'est aussi suite à une résolution du conseil de quartier. Il y a eu une modification du décret ministériel. De cette façon, les citoyens de Cadillac auront une moins grande distance à parcourir pour avoir accès aux services essentiels. » -Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda

Il reste cependant quelques précisions à apporter notamment quant à l'accès à la MRC de Rouyn-Noranda. En principe, les citoyens de Cadillac n'auront plus le droit de se déplacer vers Rouyn-Noranda. Seuls les services essentiels auront l'autorisation.