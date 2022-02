Les salaires des professionnels en soins demeurent impayés

Comme ailleurs en province, des travailleurs dans le domaine de la santé en Abitibi-Témiscamingue veulent leurs dus.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux professionnels en soins dénoncent les retards de paiement du gouvernement du Québec

Sous le mot-clic #Mobiliséespourêtrepayées, ils se photographient afin d'indiquer clairement les sommes qui demeurent impayées, variant entre 3 000$ et 15 000$ par personne.

Dans les derniers mois, la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) et le gouvernement Legault ont signé un nouveau contrat de travail, mais Québec, suite à la signature, a failli à sa tâche d'ajuster les primes et de payer les rétroactions salariales dans les délais.

« On nous répond que c'est à cause du logiciel informatique qui n'est pas capable de paramétrer les nouvelles primes et les nouveaux salaires. On ne connait pas d'autre corps de métier qui accepterait de travailler des heures sans être rémunéré. C'est la seule obligation du contrat que le gouvernement doit remplir et il n'est pas capable de le faire. On va espérer faire bouger les choses. Rien n'est exclu. Ça peut être une mise en demeure. On va être prêt à aller aussi loin que nos membres seront prêts à aller. »

- Jean-Sébastien Blais, président de la FIQ en Abitibi-Témiscamingue