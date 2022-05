Les solidaires veulent redonner droit à la nature

Si élu au pouvoir cette année, Québec solidaire promet d'investir dans le bien-être humain. 100 M$ garantiraient aux Québécois et Québécoises un droit à la nature.

La mesure phare de cette promesse est de protéger d'ici 2030 30% d'aires protégées sur le territoire québécois. QS souhaite réaliser le tout de manière progressive, en ajoutant 1,5% d'aires protégées annuellement.

« En concrétisant les 70 projets d'aires protégées qui dorment toujours sur les tablettes du ministère pour lesquels il y a des consensus forts entre les communautés et les acteurs du milieu. On peut penser en région au Mont-Kanasuta. Créer des aires protégées, ça peut répondre à une multitude d'enjeux et besoins qu'on a au Québec pour maintenir notre biodiversité et favoriser et démocratiser l'accès au plein air. »

- Émilise Lessard-Therrien, députée solidaire de Rouyn-Noranda-Témiscamingue