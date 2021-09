Les terrains multisports deviennent réalité à Rouyn-Noranda

À Rouyn-Noranda, les joueurs de soccer, de rugby et de football seront servis pendant très longtemps.

Ils peuvent depuis samedi pratiquer leurs sports favoris sur des terrains fraîchement inaugurés sur le Chemin St-Luc.

5 M$ investis par Rouyn-Noranda et Ressources Falco ont servi à construire trois terrains, dont un synthétique et un naturel.

« Ça fait un an qu'il était en construction, mais nous, ça fait cinq ans qu'il est dans nos plans. On est content pour ce que ça va apporter aux citoyens de Rouyn-Noranda et à toutes les associations sportives. Ça nous prenait ça. Rendu là, le retard, c'est rien. Une fois qu'on voit la qualité de terrain qu'on a présentement, c'est un petit rêve. »

- Jean Mercier, directeur des loisirs, des cultures et de la vie communautaire à la Ville de Rouyn-Noranda