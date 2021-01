Les terres agricoles prises pour cible

La fédération de l'Union des producteurs agricoles de l'Abitibi-Témiscamingue fait appel à la Sûreté du Québec.

C'est que de plus en plus de motoneigistes s'aventurent hors des pistes et circulent sur des terres agricoles privées. Ça pose problème puisque certaines plantes ont besoin de la neige comme isolant pour bien pousser au printemps et à l'été.

« Des chenilles avec des crampons de deux pouces, même s'il y a trois pieds de neige, vont chercher la terre. Les anciennes motoneiges ne pouvaient pas faire ça, mais les nouvelles, avec la puissance qu'elles ont, brisent la terre. Le foin ne repousse pas et les cultures d'automne sont complètement brûlées. Il y a quelques délinquants qui viennent briser et ils ne sont pas conscients de l'impact que ça peut avoir. » - Pascal Rheault, président de l'UPA régional

Les membres de l'UPA sont appelés à porter plainte auprès des corps policiers. Des amendes pouvant aller jusqu'à 900$ peuvent être émis aux motoneigistes qui circulent sur des terres privées sans en avoir l'autorisation.

Aucune compensation n’existe pour appuyer les agriculteurs affectés par les motoneigistes. Ce phénomène touche aussi les plantations des producteurs forestiers.