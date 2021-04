Les Tigres prennent les devants dans la série

Les Huskies ont offert une bonne performance, mais ce ne fut pas suffisant pour remporter le premier match de la série les opposants aux Tigres. Victoriaville triomphe 3-2 et mène cette série 3 de 5.

La meute a joué deux excellentes premières périodes, mais s'est éloignée de son identité au troisième vingt.

Auteur d'un but, l'attaquant des Hukies, Marc-Antoine Séguin.

« En troisième, on a dévié du plan de match. On a essayé d'être un peu trop cute, de faire des jeux est-ouest à la place de patiner vers l'avant. On a aussi été indiscipliné. Veut veut pas, ça leur a donné du momentum. »

- Marc-Antoine Séguin