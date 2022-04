Les transporteurs adaptés régionaux réclament leur dû

Le transport adapté en Abitibi-Témiscamingue demande au gouvernement d'honorer sa parole.

Québec a promis l'octroi d'une aide financière pour l'année 2021, mais à l'heure actuelle, le deuxième paiement de plus de 600 000$ tarde à être versé aux sept transporteurs adaptés régionaux. Pourtant, la dernière année financière s'est conclue au 31 décembre.

Cette problématique est récurrente depuis cinq ans maintenant. La situation est présentement jugée comme étant critique puisque les organismes communautaires sont dépendants de ces subventions pour assurer les services à une clientèle vulnérable.

La Fédération québécoise des municipalités (FQM) a même donné son appui aux démarches en adoptant à l'unanimité une résolution exigeant un versement immédiat, mais Québec n'a pas bronché.

« Je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus. Ce qui est plate, c'est qu'on entend beaucoup d'investissements au niveau des transports. On parle d'un lien à Québec qui va coûter des milliards. Nous, en région, on reçoit toujours les miettes. Pourtant, c'est le même gouvernement qui dit être sensible à ce qu'il se passe dans les régions.

- Claude Fortin, président de Transport adapté Rouyn-Noranda