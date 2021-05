Les travailleurs de la santé exigent un retour à la table

Les travailleuses et travailleurs de la santé et des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue - CSN veulent que débloquent les négociations avec le gouvernement du Québec.

Sans convention collective depuis maintenant plus d'un an, les membres aimeraient que les pourparlers reprennent à la table sans quoi le déclenchement d'une grève est inévitable.

« La grève, c'est le moyen ultime pour se faire entendre. En soie, c'est un moyen de pression sur le gouvernement, selon moi. On va pouvoir commencer à exercer notre grève début juin. Si c'est ce que ça prend, malheureusement, ce sera ça. C'est sur que ça ne va pas faire l'affaire de tous. Ce n'est pas unanime. La grève est obligatoire pour tout le monde, par contre. C'est certain qu'on va entendre grogner, mais c'est la seule façon pour faire avancer réellement les négociations. » - Roxanne Brassard, préposée aux bénéficiaires en CHSLD à Ville-Marie

Les membres ont décidé de passer leur message à Québec en entravant la circulation devant l'Hôpital de Rouyn-Noranda, sur la 9e rue.

« Ça fait deux ans qu'on négocie et qu'on est toujours aux mêmes offres. Ils vont l'entendre, mais vont-ils bouger? C'est une tout autre chose. » - Mélissa Michaud, présidente régionale de la CSN pour la catégorie 2 du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue

Dans l'espoir d'améliorer les conditions de travail de ses membres, la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) a adressé plus d'une centaine de demandes au gouvernement Legault, dont un rattrapage salarial et des montants fixes pour la première année.

Outre que l'aspect monétaire, les revendications touchent aussi les assurances, la conciliation travail-famille-études, ainsi que le régime de retraite qui devrait être modifié.