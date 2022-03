Les unités spéciales des Huskies coulent les Foreurs

En vertu d'une victoire de 5 à 2, les Huskies dépassent désormais par un maigre point les Foreurs dans la division ouest.

Ce sont les unités spéciales qui auront fait la différence dans cette rencontre qui, plus elle avançait, a gagné en intensité.

Les Huskies ont capitalisé à trois reprises en avantages numériques, alors que les Foreurs ont su faire de même qu'à une seule occasion.

Les attaquants Jérémie Minville (5e), Alex Arsenault (8e), Daniil Bourash (16e, 17e) et Leighton Carruthers (9e) ont trouvé le fond du filet pour la meute.

« Notre chimie sur les trios et les unités spéciales clique un peu plus. On travaille plus fort. On a une meilleure idée d'où nous sommes sur la glace. Ça fait une grande différence. J'ai juste joué mon rôle. J'ai mis l'accent sur ça. Je dois finir mes mises en échec. J'ai fait ça ce soir et les bonnes choses sont arrivées à cause de ça. » - Leighton Carruthers, attaquant des Huskies

Chez le vert et or, l'attaquant Jérémy Michel (19e) et le défenseur Kale McCallum (6e) ont fait mouche. Par contre, perdre ce match de quatre points fait mal.

« Personellement, je ne suis pas satisfait de l'équipe. Ça ne va pas bien. On ne gagne pas des matchs et on veut gagner. Ça arrive des games comme ça. On doit continuer de travailler, notamment sur notre désavantage numérique. Il faut trouver un moyen d'arriver prêt en partant. » - Jérémy Michel, attaquant des Foreurs

La guerre de la 117 est maintenant égale à trois partout. Samedi, Val-d'Or recevra les Tigres Victoriaville, pendant que Rouyn-Noranda accueillera le puissant Titan d'Acadie-Bathurst.