Les usines d'EACOM officiellement acquise par Interfor

Les usines d'EACOM Timber passent officiellement à Interfor Corporation. La transaction annoncée en novembre dernier est enfin entérinée.

Avec un budget de 40 M$, Interfor compte investir dans la modernisation et la sécurisation de ses installations dans l'est du Canada.

À Matagami, l'entreprise injectera 9 M$ afin de munir sa scierie d'un séchoir en continu. À Sullivan et Val-d'Or, Interfor a dans son collimateur un projet de modernisation et de robotisation.

Le plan initial de conserver les 600 emplois au Québec est encore le même aujourd'hui, assure Éric Larouche, vice-président senior chez Interfor.

« Le plan demeure absolument le même. Ce matin, j'ai annoncé aux directeurs de toutes les usines d'opération forestière qu'on va verser à tous nos employés à temps plein et partiel un boni de bienvenue de 500$. Vendredi, j'ai un appel avec tous les directeurs d'usine pour leur annoncer une autre surprise. On va investir dans l'expérience employée, le bien-être au travail et la santé et sécurité. Nos employés sont ce que nous avons de plus important. »

- Éric Larouche, vice-président senior chez Interfor