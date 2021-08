Les yeux de Claude Morin rivés sur la mairie de Macamic

Un joueur bien connu s'ajoute dans la course de novembre prochain dans le but de gouverner Macamic.

Claude Morin, qui a été maire de la municipalité de 2013 à 2017, souhaite reprendre son bureau.

« Des dizaines de personnes m'ont demandé au cours de la dernière année de me représenter à la Ville de Macamic. C'est ce que je vais faire. Je n'ai pas encore complété ce que je voulais faire, c'est-à-dire repositionner Macamic, remettre de la vie à Macamic et redonner à Macamic ses lettres de noblesse. Vous savez, les citoyens de Macamic sont fiers de leur Ville et on doit dire qu'on est sur pause depuis quatre ans. »

- Claude Morin, candidat à la mairie de Macamic