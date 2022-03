L'Éparchie ukrainienne catholique de Toronto et de l'est du Canada annonce sur sa page Facebook le décès du prêtre Lev Chayka.

L'homme d'origine ukrainienne était âgé de 98 ans.

Arrivé en Abitibi-Témiscamingue en 1952, Lev Chayka est derrière la construction des églises ukrainiennes de Val-d'Or et Rouyn-Noranda.

Lev Chayka était à ce jour le prêtre le plus ancien de l'éparchie de Toronto et de l'est du Canada, selon l'organisation.