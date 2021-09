Long Point prend en charge ses services infirmiers

La communauté autochtone de Long Point prend elle-même en charge ses services de soins infirmiers.

Ça survient après des négociations avec le gouvernement fédéral. C'est un pas important vers une autonomie gouvernementale.

Winneway offre donc depuis quelques jours un Centre de soins ouvert 24 heures par jour. La communauté est éloignée d'un centre hospitalier, ce qui rend la nouveauté encore plus essentielle.

« On pensait le faire depuis au moins une quinzaine d'années. On a six infirmiers et infirmières. C'est du 14/14, du 7 jours sur 7 et du 24h sur 24. Notre bâtisse habite aussi quatre appartements au deuxième étage. Ce sont des logements adaptés pour répondre aux besoins des infirmiers et des infirmières. »

- Steeve Mathias, chef de Winneway