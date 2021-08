Lueur d'espoir en cette nouvelle rentrée scolaire

Demain marquera la seconde rentrée scolaire dans un contexte pandémique, à Rouyn-Noranda. Contrairement à l'an dernier, les bulles-classes ont été supprimées et le port du masque, en raison de la stabilité du nombre de cas dans notre région, ne sera pas obligatoire pour les élèves.

Les activités parascolaires sont aussi de retour, mais dans certains cas, le passeport vaccinal s'imposera, notamment lorsque le sport sera à haut risque.

Par contre, même si la rentrée 2021-2022 est sous le signe de l'espoir pour le Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda (CSSRN), les plans d'urgence seront à proximité, si jamais des éclosions devaient survenir.

« L'année passée, on avait l'obligation d'adopter des protocoles d'urgence. Ils sont toujours existants. Ils ont été mis à jour. On est toujours prêt, parce qu'on n'a pas le choix. On sait que la Santé publique va tout faire pour ne pas fermer de façon si importante que l'année passée. Tout est en place pour qu'en quelques heures ou quelques jours on puisse revenir en enseignement à distance. »

- Yves Bédard, directeur général du CSSRN