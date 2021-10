Macamic veut agrandir de 40 places son CPE

Macamic a cruellement, comme à plusieurs endroits en Abitibi-Témiscamingue et au Québec, besoin de places supplémentaires en garderie.

La mairesse sortante, Lina Lafrenière, assure travailler très fort sur le dossier. C'est LE dossier prioritaire à Macamic ces temps-ci.

Les besoins sont tellement criants que les élus se doivent de regarder dans les infrastructures existantes de la Ville pour trouver une place temporaire pour les familles.

« On a même rencontré la directrice du CPE existant. On pourrait y aller avec un agrandissement de 40 places à Macamic. À toutes nos familles qui ont des enfants, vous pouvez compter sur moi. On va travailler très fort pour accommoder nos familles. On espère que le gouvernement va entendre notre cri du coeur. »

- Lina Lafrenière, candidate à la mairie de Macamic