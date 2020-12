Main-d'oeuvre : Nordic Kraft s'associe à des établissements scolaires

À Lebel-sur-Quévillon, Nordic Kraft n'a pas à s'inquiéter au niveau de la main-d'oeuvre.

Alors qu'une pénurie frappe toujours la province, l'usine a décidé de collaborer avec des établissements scolaires pour s'assurer d'avoir la main-d'oeuvre qualifiée nécessaire pour mener ses opérations.

Pour que ce projet soit possible, le Centre Frère-Moffet de Ville-Marie a dû délocaliser sa carte de l'enseignement professionnel en pâtes et papiers au Centre de services scolaire de la Baie-James pour que des cours soient aussi offerts dans le Nord-du-Québec.

Ce n'est pas la première fois que les deux institutions scolaires font affaire pour aider au recrutement de certaines entreprises. En 2019, la Baie-James a prêté sa carte en plomberie et chauffage au Centre Frère-Moffet.

« C'est un retour d'ascenseur, mais en même temps, c'est dans un contexte où il y a des besoins sur le marché du travail. Ce n'est pas une question de la prêter parce que tu as été gentil avec moi. C'est parce qu'il y a un besoin réel. Il faut dire que le prêt de carte doit être approuvé et autorisé par le ministère de l'Éducation. On doit démontrer qu'il y a des besoins. »

- Marie-Luce Bergeron, directrice générale du Centre Frère-Moffet