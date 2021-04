Maison des aînés: acquisition d'un terrain à Palmarolle

À Palmarolle, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) aurait finalement acquis un terrain dans le but de construire l'éventuelle Maison des aînés promise par le gouvernement du Québec d'ici 2022.

L'acquisition d'un terrain, c'était le dernier détail qu'il restait à régler avant le début des travaux depuis que la CAQ en a fait l'annonce en février 2020.

L'hébergement qui aura une capacité d'accueil de 24 personnes en perte d’autonomie et atteintes de pertes cognitives serait construit au coin du Rang Petit 8, à proximité de la nouvelle Épicerie Marion et Fils et de l'entreprise Les murs Cameron.

« Tout est réglé. Vraiment, c'est une zone parfaite. On a fait le zonage avec la MRC. L'élévation devrait être faite à l'automne pour qu'à l'hiver on travaille à l'intérieur. On commence à gratter au tour. » - Aline Bégin, mairesse suppléante intérimaire de la municipalité de Palmarolle

Cette Maison des aînés remplacera le CHSLD fermé en 2018 par des ingénieurs qui ont jugé l'établissement comme dangereux.