Malartic gèle ses taxes, sauf pour Canadian Malartic

L'administration municipale de Malartic sait comment faire plaisir à la population. Pour une troisième année consécutive, les élus gèlent le compte de taxes de ses citoyens.

Seule la taxe industrielle pour les entreprises de plus de 2 M$ est en hausse. Elle passe de 3,50/100$ d'évaluation à 4,05$/100$.

Cette majoration vise donc exclusivement la mine Canadian Malartic qui déboursera un montant de 440 000$ en taxation, enveloppe qui s'ajoutera aux coffres de la Ville.

« C'est un nouvel outil qui a été donné par le gouvernement en échange des pertes de millions qu'on a eu. Il nous a donné un deuxième pouvoir. On peut ajouter une variable, soit dans le taux industriel ou dans le taux commercial. Au lieu d'avoir un seul taux, on a décidé d'en faire deux. On l'a utilisé à cet endroit-là parce qu'on pense que c'est l'endroit où il y a le moins d’impacts pour les petits commerçants et pour les citoyens. »

- Martin Ferron, maire de Malartic