Malgré la pandémie, PF Résolu ne craint pas l'avenir

Produits forestiers Résolu ne craint pas l'avenir de son industrie, mais pas du tout. L'entreprise détient plusieurs usines de scierie et de pâtes et papiers partout en province, dont quatre basées en Abitibi-Témiscamingue.

De plus en plus, le monde entier commence à diminuer sa consommation de papier, notamment pour réduire leur empreinte écologique.

« Ce qu'on rappelle régulièrement aux différents gouvernements, c'est qu'à partir du moment où l'entreprise est en mesure d'avoir accès à une fibre de qualité, à un coût compétitif et à un volume suffisant pour maintenir nos opérations, on pense pouvoir demeurer un leader mondial sur ces marchés même s'ils sont en déclins. » -Karl Blackburn, Directeur principal, Affaires publiques et relations gouvernementales – Canada pour Produits forestiers Résolu

Si la demande en matière de papier continue de chuter une fois la crise sanitaire passée, Produits forestiers Résolu pourrait assurer la pérennité de son entreprise dans la recherche et développement. Elle pourrait découvrir de nouvelles façons de faire, de nouveaux procédés et des façons plus économiques de réaliser des produits. Seulement en 2018, l'organisation a injecté plus de 15 M$ dans la recherche et développement dans différents secteurs d'activités.

Rappelons que les dirigeants ont été contraints de fermer l'usine d'Amos pour les deux prochaines semaines en raison de la baisse de demande pour le papier. Plus d'une centaine de travailleurs sont touchés et c'est le marché qui dictera les prochaines actions de l'entreprise quant à une potentielle reprise des opérations.

D'ailleurs, les activités se poursuivent normalement à la scierie de Senneterre. Les usines de sciage de Lac Clair (Senneterre) et à Comtois (Lebel-sur-Quévillon) sont quant à elle en arrêt de production depuis un bon moment déjà.