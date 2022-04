Manque criant d'éducatrices en CPE régionalement 

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) est alarmée par le nombre d'inscriptions en Technique d'éducation à l'enfance (TEE) en Abitibi-Témiscamingue. En 2015 et 2021, les inscriptions ont drastiquement chuté régionalement, passant de 82 à 37.

L'organisation estime que cette Technique demeure toutefois la voie à emprunter pour former des éducateurs et éducatrices au lieu des courts quelques mois ou quelques heures. Une valorisation de la profession s'impose pour réussir à attirer des étudiants et étudiantes.

« Ça prend des qualifications. Ça prend une formation. On n'est pas des gardiennes. On s'occupe du développement de l'enfant. Le but de la tournée c'est oui de valoriser, mais également les ministères du Travail et de la Famille dénigrent notre métier en diminuant les qualifications. Il faut cesser ça et revenir comme dans le passé. Quand moi j'ai fait mon DEC, c'était contingenté. J'ai dû m'inscrire à plusieurs à cégeps pour être certaine d'être prise et maintenant, c'est comme si on l'offrait à n'importe qui. » - Valérie Grenon, présidente de la FIPEQ-CSQ

En Abitibi-Témiscamingue, plus de 1000 places pourraient dès maintenant être disponibles pour des enfants, mais par manque de main-d'oeuvre, elles ne le sont pas.

Pendant ce temps, la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue dénonce toujours l'inaction du gouvernement dans le dossier des CPE. Chaque semaine, depuis les quatre coins de la région, la solidaire Émilise Lessard-Therrien indique recevoir une tonne de témoignages de parents inquiets et préoccupés par une possible faillite à devoir rester à la maison et payer des factures, sans emploi.

« Ça illustre à quel point le gouvernement est encore une fois déconnecté de ce qu'il se passe sur le territoire. Il n'a pas de solutions à proposer pour les familles qui vivent de la précarité financière. C'est bouleversant. C'est un gouvernement qui investit beaucoup dans le béton et pas assez dans les ressources humaines. Un moment donné, il va falloir qu'il comprenne que des bâtisses vides ne servent à rien et ne répondent pas aux besoins des gens. » - Émilise Lessard-Therrien, députée solidaire

Samuel Deschênes, Bell Média - Émilise Lessard-Therrien s'est adressée à la presse accompagnée de parents, vendredi.