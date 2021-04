Manque de personnel infirmier: des scénarios à l'étude

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) régional a des idées pour contrer les effets de la pénurie de personnel infirmier. Selon les prévisions, le CISSS sera à court de 512 infirmier(e)s dans cinq ans.

Déjà, deux mesures ont été adoptées, soit la fermeture des services en obstétrique à Ville-Marie et la réduction des chirurgies non urgentes à Rouyn-Noranda. Dans les deux cas, c'est temporaire de quatre semaines.

Parmi les autres scénarios à l'étude, on retrouve la possibilité de regrouper les unités de réadaptation modérée et progressive en deux pôles.

« Présentement, on a des unités entre 10 et 14 lits partout sur le territoire pour de la réadaptation. On a ces 62 lits en région et plus tôt que de les répartir en cinq unités, on les répartit en deux pôles. On demande effectivement à certains usagers de se déplacer, mais on maintient de cette manière le service. Avec ce scénario, on a un gain au niveau des ressources infirmières, entre 10 et 12. C'est loin d'être négligeable. »

- Caroline Roy, présidente-directrice générale du CISSS-AT