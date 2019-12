Mario Pouliot a refusé un poste chez les pros cet été

L'entraîneur-chef des Huskies, Mario Pouliot, aurait pu faire le saut dans la Ligue américaine de hockey (LAH) au terme de la dernière saison. Après avoir remporté deux fois en autant de saisons la Coupe Memorial, c'était possiblement l'heure pour Mario Pouliot d'accepter un nouveau défi et de passer au prochain niveau.

Toutefois, l'homme de 56 ans est heureux au sein de la LHJMQ et à Rouyn-Noranda, et ce, même s'il n'a plus rien à prouver ni à gagner dans ce circuit.

« Je ne voulais pas en parler ni faire le mouvement parce que je suis bien avec les Huskies. On a des locaux exceptionnels. Je suis réellement heureux à Rouyn-Noranda. Je n'ai jamais envisagé de quitté Rouyn-Noranda pour intégrer a Ligue américaine. » -Mario Pouliot, entraîneur-chef et directeur général des Huskies

Mario Pouliot a même eu la chance d'avoir des pourparlers avec une formation de la Ligue nationale, mais plus à titre informel.