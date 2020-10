Mathieu Desgagné : le tribunal tranchera sur la preuve ultérieurement

Le juge Thierry Potvin a tout ce qu'il faut pour rendre un jugement dans le dossier judiciaire de Mathieu Desgagné. Âgé de 24 ans, le Rouynorandien est accusé d'avoir happé mortellement Camille Lacombe et Shana Rochon à Granada, en août 2017.

La Défense souhaite que la fouille du cellulaire ainsi que la déclaration de l'accusé soient retirées de la preuve et qu'elles ne soient donc pas admissibles lors du procès qui se tiendra à une date toujours inconnue et devant juge et jury. La Couronne s'oppose à ces requêtes.

Ce sera donc au magistrat, après avoir entendu pendant plus ou moins quatre heures aujourd'hui les argumentaires des avocats, de trancher. La cause reviendra en janvier simplement pour fixer la date lors de laquelle le juge rendra sa décision.

Par ailleurs, l'avocat de la Couronne, Me Christian Leblanc, se retirera de la cause le mois prochain. Me Leblanc relèvera de nouveaux défis professionnels. C'est Me Véronique Picard qui prendra la relève à court terme.

Le juge Thierry Potvin a qualifié ce dossier judiciaire de chaise éjectable alors que ce n'est pas la première fois qu'un changement d'avocat survient.