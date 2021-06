Matis Ouellet repêché par les Islanders de Charlottetown

Le Rouynorandien de 15 ans Matis Ouellet a trouvé preneur lors du repêchage 2021 de la LHJMQ. Les Islanders de Charlottetown ont misé sur le produit des Forestiers d'Amos avec sa sélection de deuxième ronde, 32e au total.

Ouellet, un ailier droit de 5'10, était vu comme un espoir de première ronde. Il était répertorié comme étant le 11e meilleur patineur de ce repêchage. En 2019-2020, parce qu'il n'a pas joué cette année en raison de la pandémie, Matis Ouellet a compilé 33 points en 22 matchs avec les Citadelles de Rouyn-Noranda Bantam AAA.

D'autres joueurs des Forestiers ont été sélectionnés dans ce repêchage. Le défenseur Maxime Lauzon, natif de Longueuil, et l'Amossois Maxence Albert, un attaquant, ont été choisis 75e et 77e au total par le Drakkar de Baie-Comeau et les Eagles du Cape Breton, respectivement.

Les Foreurs de Val-d'Or ont pigé dans leur cours, en misant sur le gardien malarticois Frédéric Cousineau au 6e tour et sur l'ailier gauche valdorien Matthew Bolduc en 9e ronde. Le vert et or a aussi pigé chez les Citadelles de Rouyn-Noranda le défenseur valdorien Noah Cousineau en 14e ronde.

Parlant des Citadelles, c'est le défenseur rouynorandien Mylan Hamel qui a été le premier joueur de cette équipe à être sélectionné. Ce sont les Huskies de Rouyn-Noranda qui l'ont repêché en 7e ronde. Rouyn-Noranda a choisi un second joueur des Citadelles en 14e ronde. Il s'agit du gardien Mathis Pilon.