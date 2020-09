Le récipiendaire de la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour l'an 2020 est Me Marc Lemay.

Il est décoré pour son influence positive dans la communauté par son engagement bénévole, son dépassement de soi et sa détermination.

Samuel Deschênes, Bell Média - Me Marc Lemay reçoit la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour son implication dans la communauté.

Cet honneur célèbre le travail accompli par Marc Lemay pendant toutes ces années pour faire avancer le cyclisme, mais aussi il reconnait son dévouement comme politicien et comme vice-président du Barreau du Québec.

Recevoir la Médaille du Lieutenant-gouverneur débute bien une retraite, reconnait Marc Lemay.

« Je suis ému et fier. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Le Lieutenant-gouverneur et son équipe m'ont téléphoné et je leur ai dit que j'allais leur trouver quelqu'un à Amos ou à La Sarre. Ils ont dit non, qu'ils avaient déjà quelqu'un à Rouyn-Noranda. Ils m'ont dit que c'était moi. J'ai dit que c'est une blague. Mais non, je ne m'y attendais pas honnêtement. »

- Marc Lemay