Mélanie Joly, une alliée pour le secteur aérien régional

La décision d'Air Canada, de couper les ponts avec plusieurs aéroports au Canada dont celle de Val-d'Or, est frustrante, partage Mélanie Joly.

La ministre du Développement économique et des Langues officielles estime que les régions ne doivent pas se sentir isolées et l'être encore moins.

Selon elle, il est primordial que les trente liaisons régionales abandonnées par Air Canada en juin dernier soient remises en fonction.

« On est dans le deuxième plus grand pays au monde en termes de superficie. Nous, en tant que gouvernement, on a un rôle à jouer pour assurer que nos régions soient connectées. En tant que ministre du Développement économique, mon objectif sera de soutenir davantage de joueurs au sein du secteur aérien régional. Ça va me faire plaisir de travailler sur des idées puis entendre ce que les gens dans le domaine en Abitibi ont à dire. »

- Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles