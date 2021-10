Mercer se dresse devant les Huskies en tirs de barrage

Pour une deuxième rencontre consécutive, le match des Huskies s'est soldé en tirs de barrage.

Cette fois, après une victoire en surtemps à la maison jeudi contre l'Océanic de Rimouski, c'est l'inverse qui s'est produit à Drummondville, alors que les Voltigeurs se sont sauvés avec les honneurs, 4 à 3.

Leighton Carruthers (3e) et Louis-Philippe Fontaine (2e) ont marqué en première période dans le camp rouynorandien, mais Drummondville a réussi à ramener tout le monde à la case départ.

En troisième période, les deux formations se sont échangé un but et celui des Huskies est provenu du bâton de Daniil Bourash (3e). Finalement, en fusillade, les trois tireurs des Huskies ont été stoppés par le cerbère des Voltigeurs.

« Ce n'était pas un mauvais match, mais on aurait pu mieux jouer. On a été trop lent mentalement et physiquement. Le début de la troisième période, c'est la façon dont on doit jouer pendant 60 minutes. Si on est capable de le faire, on peut avoir plus de succès. À la fin de la journée, c'est bon d'avoir un point. »

- Brad Yetman, entraîneur-chef des Huskies