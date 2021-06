Michel Roy ne se représentera à Ville-Marie

Le budget 2021 de Ville-Marie sera le dernier du maire Michel Roy.

Sa décision est prise, il ne se représentera pas aux élections municipales en novembre. Selon lui, le temps est venu de laisser son bureau à la relève.

Le maire assure que son éventuel départ ne met pas en péril les gros projets prévus pour cette année.

« Rien n'est en danger. Les montants sont réservés. On ne faisait pas des budgets pour les prochaines élections. Je ne me représente pas, donc je n'y allais pas pour me faire réélire ou pour amasser des votes. Que ce soit le parc ou la plage, c'est prévu. On commence en juin. »

- Michel Roy, maire de Ville-Marie