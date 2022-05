Minière O3 veut se rapprocher des citoyens

Minière O3 souhaite obtenir le pouls des citoyens quant à son projet Marban, près de Malartic. L'entreprise veut mettre en place une démarche participative qui inclura également les parties prenantes.

L'étude de préfaisabilité poursuit son cours, d'où l'importance de ces rencontres. La minière a donc toujours la possibilité d'inclure dans ses études certaines caractéristiques que soulèvera la communauté.

« Le pouls, l'accord, mais aussi de développer en cohérence avec les besoins de la communauté. Ce n'est pas seulement d'avoir leur accord. C'est de mettre en place un projet où leurs préoccupations et questionnements sont mis en compte en amont du projet. On ouvre la porte pour voir comment on peut continuer ce dialogue. »

- Myrzah Bello, vice-présidente du développement durable et ressources humaines chez Minière O3