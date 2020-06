Mise à jour économique : la CROC-AT perplexe

La Concertation régionale des organismes communautaires de l'Abitibi-Témiscamingue (CROC-AT) se dit déçue de la mise à jour économique du Québec. Le déficit atteindra près de 15 milliards de dollars en raison de la pandémie et l'économie devrait chuter de 6,5% cette année.

Le problème selon la CROC-AT est qu'il n'a pas été question des 40 M$ annoncés lors du budget de mars dans cette mise à jour économique. La question se pose à savoir si le gouvernement respectera ce qu'il a avancé et octroiera bel et bien cette enveloppe.

« Le milieu communautaire reste perplexe face à l'annonce du ministre des Finances. Je ne remets pas en question l'investissement de 40 M$ qui a été annoncé au budget de mars. Il n'a pas eu d'engagement clair vis-à-vis le milieu communautaire. C'était une certaine victoire, mais il reste du chemin à faire. » -David-Alexandre Desrosiers, agent de liaison à la Concertation régionale des organismes communautaires de l'Abitibi-Témiscamingue

Par ailleurs, la campagne «Engagez-vous pour le communautaire», dont la CROC-AT fait partie, a adressé une lettre ouverte au premier ministre Legault. Elle mentionne craindre d'être oubliée, alors que plusieurs demandes et préoccupations n'ont pas été répondues par Québec jusqu'à présent.

Alors que le financement se fait attendre, que l'autonomie est menacée et que la justice sociale est plus importante que jamais, la campagne réitère l'importance de soutenir les 4000 organisations communautaires du Québec. Tout comme le secteur de l'éducation et de la santé, l'actuelle pandémie aura permis de mettre en lumière le rôle primordial que jouent les organismes auprès de la population.