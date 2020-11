Monarques pourrait se tourner vers un concentrateur local

Monarques Gold pourrait se servir d'un parc à résidu minier déjà existant en Abitibi-Témiscamingue, au lieu d'en utiliser un situé en Ontario.

En mai dernier, Monarques a signé un protocole d'entente avec Glencore afin d'utiliser son concentrateur Kidd basé à Timmins et ainsi éviter la construction d'une usine d'environ 230 M$. 6000 tonnes de minerai seraient envoyées tous les jours par train depuis le projet Wasamac, à Évain.

Cependant, même si un protocole d'entente est en place entre les deux organisations minières, rien n'empêche Monarques de faire volte-face et recourir à une entreprise régionale.

Questionnée à ce sujet, la minière Eldorado Gold implantée à Val-d'Or assure regarder le développement du projet Wasamac piloté par Monarques. Le directeur général de la division Lamaque ne ferme pas la porte.

« On connait bien Monarques. Ce sont des discussions qu'on a eues [à l'interne]. On regarde le projet, comme tous les autres projets d'ailleurs. On a un très bon concentrateur. On a investi beaucoup et actuellement ça va très bien. On a un bon taux de récupération également. On regarde les projets alentour qui peuvent nous aider éventuellement à augmenter la production. »

- Sylvain Lehoux, directeur général d'Eldorado Gold, division Lamaque