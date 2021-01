Monarques : transaction avec Yamana Gold entérinée par les actionnaires

Plus qu'une seule voix doit se prononcer sur la transaction d'une valeur de 200 M$ entre la Corporation aurifère Monarques et Yamana Gold entérinée en novembre dernier.

Mercredi, les actionnaires de Monarques ont approuvé le transfert des propriétés Camflo, entre Dubuisson et Malartic, et Wasamac, à 15 kilomètres de Rouyn-Noranda, vers Yamana Gold. 99,92% des actionnaires ont consenti à cette vente lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire.

Maintenant, c'est à la division commerciale de la Cour supérieure du Québec de trancher. L'audience est prévue le 20 janvier.