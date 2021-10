Nathan Gaucher et James Malatesta coulent les Huskies

Les Huskies encaissent une quatrième défaite consécutive. Cette fois, c'est aux mains des Remparts de Québec, par la marque de 6 à 2, devant ses partisans.

Nathan Gaucher et James Malatesta ont fait mal à la meute, avec deux filets chacun. Après vingt minutes de jeu, c'était même l'égalité 2-2, mais les Remparts ont démontré de quel bois ils se chauffent au troisième vingt.

Tout de même, la jeune meute peut sortir la tête haute de ce duel, alors qu'elle a offert une bonne performance dans l'ensemble face à une formation à maturité qui aspire à la Coupe Memorial cette année.

« Dans les matchs à Shawinigan et à Gatineau, on a fait des erreurs, mais on avait l'urgence après. On a montré qu'on ne s'en foutait pas, mais à soir, on a fait des erreurs sans l'urgence. En troisième, c'était... je n'ai pas d'explications. On a lâché. On sait qu'on peut battre n'importe qui, si on joue 60 minutes. »

- Brad Yetman, pilote des Huskies